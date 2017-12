Ook zondagnacht en maandag gladheid, sneeuw en vertraging in de regio

REGIO - Het winterweer zal ook zondagnacht en maandagochtend voor problemen blijven zorgen. Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee kan de gevallen sneeuw komende nacht op sommige plekken aanvriezen, waardoor het plaatselijk gevaarlijk glad kan worden.

De temperatuur ligt zondag lange tijd rond het vriespunt. Vanuit het westen klaart het op. 'Hoe koud het maandag wordt, hangt af van de opklaringen', voorspelt Mizee. Aan de kust kan de temperatuur oplopen tot 4 graden, maar in het binnenland kan het -5 graden worden. In de loop van de middag trekken nieuwe regen- en (natte) sneeuwbuien over het land.

Mizee heeft zondag met volle teugen genoten van de witte winterdag. 'Dat is natuurlijk heel mooi. Na een droge nacht krijgen we ook maandag volop met winterweer te maken, met sneeuw en plaatselijke gladheid. Het valt te hopen voor het verkeer dat het meevalt, maar het kan wel eens grote problemen geven op de weg.'





Gevaarlijke omstandigheden

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om maandag de hele dag rekening te houden met gevaarlijke omstandigheden op de weg. De dienst adviseert mensen zo mogelijk thuis te gaan werken. Zondagnacht en maandag kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten. In de loop van maandagochtend gaat het naar verwachting in een groot deel van het land opnieuw flink sneeuwen. Dat kan leiden tot grote vertragingen, vooral in de avondspits.

Mensen die toch in de auto stappen moeten de weersverwachting en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aanpassen aan de omstandigheden. 'Dat betekent voldoende afstand houden en langzaam rijden', aldus Rijkswaterstaat.



Tien miljoen kilo zout

Tussen zaterdag 20.00 en zondag 18.00 uur heeft Rijkswaterstaat tien miljoen kilo zout gestrooid. Ook zondagavond en -nacht en maandag zet Rijkswaterstaat al het beschikbare materieel en personeel in om de wegen zo begaanbaar mogelijk te houden. Behalve strooiwagens en sneeuwschuivers gaan ook zogenoemde calamiteitenmachines de weg op die ijsplaten bestrijden door een warme zoutoplossing op het ijs te spuiten.



Drukke treinen

In verband met de voorspelde sneeuwval laat de NS maandagmiddag en -avond opnieuw minder treinen rijden. Tijdens de avondspits zullen reizigers hier veel hinder van ondervinden, verwacht de NS. Reizigers wordt aangeraden om vlak voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen voor een actueel reisadvies en waar mogelijk buiten de spits te reizen. Door minder treinen ontstaat volgens NS meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen.

Op de meeste plekken in Nederland rijden maandag de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier of elke tien minuten. Treinen kunnen drukker zijn en er moet mogelijk extra worden overgestapt.

ProRail houdt extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand. NS zet extra medewerkers in om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn.