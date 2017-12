Leraren staken, vrij van school: wat doen (we met) de kinderen?

DEN HAAG - Dankzij de lerarenstaking in het primair onderwijs, aanstaande dinsdag, hebben duizenden kinderen vrij van school. De buitenschoolse opvang draait die dag overuren, veel ouders en grootouders moeten iets anders verzinnen voor hun kroost. Daarbij willen we graag een handje helpen.

Kinderen en hun begeleider zijn bijvoorbeeld welkom bij het Gemeentemuseum in Den Haag, dat gratis toegang biedt aan één van de tentoonstellingen. Speciaal voor kinderen zijn er gratis Doe-bladen verkrijgbaar bij de informatiebalie. Ook kunnen kinderen een bezoek brengen aan de interactieve Wonderkamers of met het hele gezin creatief aan de slag in het Open Familieatelier. Madurodam is geopend voor zijn Winterweken.

Of er dinsdag nog sneeuw ligt, dat moet blijken. In elk geval wordt er weinig neerslag verwacht. Gelukkig kunnen we terecht bij één van de sneeuw- en ijsbanen in onze regio. Snowworld Zoetermeer houdt van 8.30 tot 18 uur een speciaal Mini-Wintercamp. De kinderen van 4 tot 12 jaar worden ondermeer beziggehouden met ski- en snowboardlessen. Ook De Uithof in Den Haag heeft een speciaal programma met schaatsen, skieën en snowboarden voor kinderen.

Schaatsen en ijsglijden

Op de boulevard van Scheveningen zijn naast de Pier de schaats-, en ijsglijbaan van het Cool Event geopend. In Zoetermeer is de Markt omgebouwd tot schaats- een ijsglijbaan. Die is vanaf 13 uur open.

Als dat allemaal te koud is kun je de kids ook voor de hele dag droppen in zwembad De Does in Leiderdorp. Daar wordt voor de gelegenheid wederom een Kids Party georganiseerd.

