Geen annuleringen, wel forse vertragingen op Rotterdam The Hague Airport Rotterdam The Hague Airport in de sneeuw (Foto: ANP)

DEN HAAG - Rotterdam The Hague Airport heeft veel last van van het winterweer. Tussen 13.00 en 16.30 konden vliegtuigen er niet opstijgen of landen: na de hevige sneeuwval moest de start- en landingsbaan sneeuwvrij gemaakt worden. Een handjevol vluchten moest uitwijken naar onder meer de luchthavens van Hamburg en Hannover.

Het sneeuwvrij maken van de enige start- en landingsbaan leidde ertoe dat vliegtuigen lang aan de grond moesten blijven wachten en met forse vertraging vertrokken. Het vluchtschema werd hierdoor behoorlijk in de war geschopt. Op Schiphol was het leed groter: daar werden ruim 280 vluchten geschrapt. Ook voor maandag wordt vertraging verwacht op de luchthavens, zeker als er in de middag en avond opnieuw sneeuw gaat vallen. Reizigers moeten goed de internetpagina van zowel de luchthaven als van hun luchtvaartmaatschappij in de gaten houden, luidt het advies. LEES OOK: Ook zondagnacht en maandag gladheid, sneeuw en vertraging in de regio