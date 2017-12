Aangekondigd: 'grootste sneeuwballengevecht van Den Haag'

DEN HAAG - Wat doe je als er een goede sneeuwbui wordt voorspeld? Precies, dan organiseer je een sneeuwballengevecht. Foodhal Minglemush roept via Facebook op tot een sneeuwballengevecht maandagmiddag bij Den Haag Centraal Station.

Op het plein naast het station, bij de fontein op het Anna van Buerenplein, worden tientallen mensen verwacht. 'Trek je warmste handschoenen aan en kom maandag om 16.00 uur naar het plein naast Den Haag CS voor het grootste Haagse sneeuwballengevecht. Kom samen met iemand die wel een sneeuwbal kan gebruiken.'

Er is echter wel één regel: het is verboden iemand 'in te zepen' (het gezicht van je slachtoffer (hardhandig) met sneeuw 'wassen').