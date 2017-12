Deel dit artikel:











Scholen in Gouda en Alphen aan den Rijn geven leerlingen ijsvrij

GOUDA - Vanwege de winterse weersomstandigheden hebben ten minste twee scholen in Gouda en Alphen aan den Rijn besloten om hun leerlingen maandag ijsvrij te geven. Scholieren van het Coornhert Gymnasium in Gouda en het Wellant College in Alphen aan den Rijn hebben maandag geen les.



Volgens het Coornhert Gymnasium zijn 'de omstandigheden op de weg waarschijnlijk te gevaarlijk of te lastig'. Het Alphense college blaast de lessen af in verband met de verwachte gladheid en sneeuval 's middags. 'Veel van onze leerlingen en docenten komen van ver en de schoolleiding acht het niet verantwoord hen de weg op te laten gaan', zo laat de school weten.



