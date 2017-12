West Wekker: Opnieuw een winterse dag en station Boskoop geopend

DEN HAAG - Goedemorgen! Na de sneeuwbuien van zondag is het vandaag opnieuw winters, koud en met later op de dag volop sneeuw. Het winterweer leidde gisteren al tot problemen op de weg en in het openbaar vervoer. Vandaag krijgen leerlingen van sommige scholen ijsvrij en komt er wellicht het grootste sneeuwballengevecht van Den Haag. Benieuwd? Lees er alles over in de West Wekker van maandagochtend 11 december.

1. Ook zondagnacht en maandag gladheid, sneeuw en vertraging in de regio

Het winterweer heeft ook afgelopen nacht voor problemen gezorgd. Omroep West-weerman Huub Mizee voorspelde dat de gevallen sneeuw afgelopen nacht op sommige plekken kon aanvriezen, waardoor het plaatselijk gevaarlijk glad kan worden. Voor maandagmiddag is er weer sneeuw voorspeld, dus ook dan is voorzichtigheid geboden!

2. Scholen in Gouda en Alphen aan den Rijn geven leerlingen ijsvrij

Vanwege de winterse weersomstandigheden hebben ten minste twee scholen in Gouda en Alphen aan den Rijn besloten om hun leerlingen maandag ijsvrij te geven. Scholieren van het Coornhert Gymnasium in Gouda en het Wellant College in Alphen aan den Rijn hebben maandag geen les.

3. Winterweer gooit roet in het eten: vuurwerkshow Scheveningen afgelast

Het winterweer heeft roet in het eten gegooid voor de vuurwerkshow op Scheveningen van zondagavond. Vanwege de hoeveelheid sneeuw die er zondag is gevallen, heeft de organisatie besloten de show af te gelasten.

4. Schade brand Pijnacker had nog erger kunnen zijn: 'we kijken niet terug, we bouwen op'

De schade na de grote brand in Pijnacker-Nootdorp donderdag had nog groter kunnen zijn. De brandwerende maatregelen ondernemer Ton French na een vorige brand - zes jaar geleden - nam, hebben hun vruchten afgeworpen. Daardoor bleef de benedenverdieping van zijn bedrijf gespaard.

5. Nieuw station Boskoop geopend

Het nieuwe station Boskoop Snijdelwijk wordt maandag geopend. Op dit station stopt vier keer per uur een trein. Het nieuwe station maakt onderdeel uit van de plannen waarmee de provincie Zuid-Holland samen met NS, ProRail en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen werkt aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Het weer: het bewolkt en overwegend droog. In de middag gaat het vanuit het zuiden weer geruime tijd sneeuwen en opnieuw wordt het dan op uitgebreide schaal glad. Voor de sneeuw uit is het maximaal 2 a 3 graden. Er steekt een matige noordoostenwind op.

Vandaag op TV West: Durf te koken!

De Haagse kok Xander Dumerniet, bekend van het SBS-programma Oh Obesitas, laat je iedere maandag in tien minuten zien hoe je een lekker en makkelijk gerecht op tafel zet. Vlees, vis, vegetarisch, voorgerechten en desserts, Xander maakt het allemaal. En het leukste is: jij kan het ook!