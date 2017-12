WATERINGEN - Een hondje is zondag doodgereden op een zebrapad in Wateringen. De bestuurder van de auto reed daarna door.

Het ongeval gebeurde zondag rond 12.00 uur op het zebrapad gelegen aan de Anijsstraat met de Bloemenlaan. De hond overleefde de aanrijding niet.

De bestuurder is doorgereden, daarom is de politie naar hem of haar op zoek. Het ging om een grijze of zwarte auto, vermoedelijk van het merk Audi. De politie is op zoek naar getuigen.

LEES OOK: Pony vermoedelijk vermoord bij kinderboerderij