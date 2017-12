Code oranje: Opnieuw veel sneeuw, pas op voor gevaarlijke situaties op de weg

REGIO - Het wordt weer een winterse dag. Het gaat maandagmiddag flink sneeuwen en dat kan opnieuw voor problemen en gevaarlijke situaties op de weg zorgen. Het KNMI geeft daarom vanaf 14.00 uur code oranje af.

Aan het eind van de ochtend trekt een gebied met flinke sneeuwval vanuit het zuiden het land binnen. Als eerste zijn de zuidelijke provincies aan de beurt. Daarna trekt de sneeuw het land over. Vanaf 14.00 uur geldt code oranje ook bij ons. Bij die waarschuwing is er volgens het weerinstituut grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Het KNMI verwacht dat er op sommige plekken 5 tot 10 centimeter sneeuw valt. Lokaal kan dat zelfs nog meer zijn.



Zeer zware avondspits

Ook in de ochtend moeten weggebruikers extra alert zijn. Door bevriezing of sneeuwresten kan het plaatselijk glad zijn. De ANWB verwacht daardoor een drukke ochtendspits.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om maandag de hele dag rekening te houden met gevaarlijke omstandigheden op de weg. De dienst adviseert mensen zo mogelijk thuis te gaan werken. Doordat het in de middag gaat sneeuwen, wordt een zeer zware avondspits verwacht.



Minder treinen

De NS en ProRail laten maandag minder treinen rijden in verband met de voorspelde sneeuwval. Reizigers krijgen het dringende advies om hun reis erop aan te passen en rekening te houden met drukke treinen.

Op veel plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier. Vooral tijdens de avondspits wordt veel hinder verwacht. De meest actuele reisinformatie is in de app of op de site van de NS te vinden.



11,4 miljoen kilo zout

Afgelopen weekend viel er ook al veel sneeuw. Zondag gaf het KNMI ook al code oranje af. Dat zorgde voor veel sneeuwpret, maar ook voor overlast. Zo gebeurden er veel ongelukken en werd het vuurwerk in Scheveningen afgelast.

Rijkswaterstaat werkt ondertussen sinds dit weekend hard om de wegen veilig te houden. Sinds zaterdagavond is er landelijk 11,4 miljoen kilo zout gestrooid.