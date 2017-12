Flinke file op de A4 na een ongeluk

DEN HAAG - Op de A4 naar Rotterdam moeten automobilisten maandagochtend rekening houden met een flinke file. Bij de Ketheltunnel gebeurde maandagochtend vroeg een ongeluk. Een rijstrook werd afgesloten.

De afgesloten rijstrook veroorzaakte rond 7.15 uur een file van tien kilometer vanaf knooppunt Plaspoelpolder bij Den Haag. 'Je moet rekening houden met ruim een uur vertraging', waarschuwde woordvoerder Erwin de Hart van de ANWB. Om 7.30 uur werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven en nam de file langzaam in lengte af.

Vanwege de sneeuw die in aantocht is, worden voor de maandagavond ook flinke problemen op de weg verwacht. Het KNMI heeft code oranje afgegeven. 'Je kan dan lelijk op je neus kijken', waarschuwt De Hart. 'Uren vertraging is dan mogelijk.'