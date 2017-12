Slimmeriken uit de regio strijden in De Slimste Mens

REGIO - Acht onbekende Nederlanders strijden deze week tegen acht winnaars van het tv-programma De Slimste Mens: De Slimsten vs De Rest. Voor deze speciale jubileumweek waren er 18.000 aanmeldingen, en na allerlei voorrondes werden de acht onbekenden geselecteerd. Een van hen is Gillian Saunders uit Delfgauw. 'Ik dacht dat ik het toch niet zou worden!' vertelt ze maandag in Muijs in de Morgen op Radio West.

De Slimste Mens is een quiz op tv met verschillende rondes. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven op allerlei algemene kennisvragen en daar kan je seconden mee winnen. Wie het eerst door z'n tijd heen is, heeft verloren. Na tien succesvolle seizoenen wordt het deze week iets anders aangepakt: er spelen onbekenden mee.

'Ik zat met mijn jongste dochter een herhaling te kijken toen ik de oproep zag. Mijn dochter zei dat ik mee moest doen. Ik dacht dat het wel veilig was omdat ik het toch niet zou worden', vertelt Gillian, die in het dagelijks leven docent lucht- en ruimtevaarttechniek is. Toch kwam ze door de voorrondes en zit ze vanavond in de uitzending.



Hoofd voor feitjes

'Ik moest het opnemen tegen Nynke de Jong en Eric Smit. En tegen nog een onbekende. Dat is ook het verschil met de normale versie van De Slimste Mens. Je zit niet met drie, maar met vier mensen.'

Gillian weet in ieder geval wel wat haar sterke kanten zijn. 'Ik heb een hoofd voor feitjes. Ik kan dingen bij elkaar halen die voor een ander niet direct bij elkaar horen.' Ze gaat de uitzending gewoon lekker op de bank kijken. 'Al eindig ik misschien wel achter de bank,' lacht ze.



BN'er worden

Een andere regiogenoot die door de strenge selectie heenkwam, is Susannah Herman uit Leiden. 'Ik speelde altijd thuis op de bank en wilde graag meedoen, maar er doen altijd alleen maar bekende Nederlands mee. De eerste tactiek was dus BN'er worden. Dat is niet gelukt, maar dit kwam eerder!'

Susannah geeft les in klassieke talen op het Gymnasium Novum in Voorburg en is gemeenteraadslid voor D66 in Leiden. Een speciale tactiek had de Leidse niet. 'Ik heb veel met de app geoefend en was niet heel zenuwachtig, je moet er gewoon voor zorgen dat je de ander niet de gelegenheid geeft je eraf te spelen.'



Eén kans

Toch was het voor Susannah ook wel een beetje spannend. 'Het cliché is waar: thuis op de bank is het toch anders. Er zit minder druk op. Op tv zeg je sneller pas, want op de bank kan je blijven gokken. In de studio heb je maar één kans.'