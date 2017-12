Geen intercity's tussen Den Haag en Utrecht: 'Houd rekening met veel vertraging'

DEN HAAG - Tussen Den Haag en Utrecht rijden deze hele maandag geen intercity's vanwege een wisselstoring.

Vanwege die wisselstoring ligt ook het treinverkeer tussen Amsterdam en Duivendrecht stil. 'Houd rekening met veel vertraging', waarschuwt Erwin de Hart van de ANWB.

Vanwege het winterweer rijden er deze maandag verder minder intercity's tussen Den Haag en Amsterdam en minder Sprinters op de lijnen Den Haag-Dordrecht, Den Haag-Gouda Goverwelle, Den Haag-Leiden en Gouda-Alphen aan den Rijn.



Storing 9292

Tijdens de spits worden er minder treinen ingezet tussen Alphen aan den Rijn en Leiden. Reizigers krijgen het dringende advies hier rekening mee te houden en hun reis hier op aan te passen.

Uitgerekend deze maandag kampt de routeplanner voor het openbaar vervoer, 9292.nl, met een storing. Dat meldt allestoringen.nl. Op 9292.nl zijn reistijden en de kosten van het vervoer te vinden en ook vertragingen en bijvoorbeeld uitgevallen treinen worden er gemeld. Op de site en de app is in veel gevallen de tekst 'Er is een onbekende fout opgetreden' te lezen.

