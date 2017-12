Deel dit artikel:











LIVE: Zware sneeuwval legt busverkeer stil, grote problemen op de wegen Het busstation in Alphen aan den Rijn is zo goed als verlaten (Foto: John van der Tol)

REGIO - Voor de tweede dag op rij krijgt onze regio te maken met een flinke lading sneeuw. Volgens het KNMI valt er mogelijk ruim 10 centimeter sneeuw. Daarom is code rood afgekondigd en worden mensen opgeroepen niet de weg op te gaan. De NS laat minder treinen rijden, het busvervoer ligt in delen van de regio stil. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.