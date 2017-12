Middelbare scholen Westland geven leerlingen ijsvrij

REGIO - Middelbare scholieren in de gemeente Westland zijn maandagmiddag vrij van school. Tussen 11.30 en 12.30 uur worden de leerlingen van Lentiz, ISW en ROC Mondriaan naar huis gestuurd vanwege de te verwachten sneeuwoverlast.

In de provincie Zuid-Holland geldt vanaf 14.00 uur code oranje. Volgens de WOS, mediapartner van Omroep West, vinden de besturen van ISW en Lentiz het niet verantwoord de leerlingen 's middags door de sneeuw naar huis te laten gaan. Op veel plaatsen in de provincie wordt zo'n 5 tot 10 centimeter sneeuw verwacht.

Ook leerlingen van het Segbroek College in Den Haag krijgen ijsvrij. Zij kunnen vanaf 12.00 uur naar huis, zo meldden de ouders. Middelbare scholen in Gouda en Alphen aan den Rijn besloten eerder al hun leerlingen maandag ijsvrij te geven. In Alphen aan den Rijn gaat het inmiddels om alle middelbare scholen die er eerder mee ophouden.

