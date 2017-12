Winnaar Grote Clubactie laat 100.000 euro liggen

DEN HAAG - Degene die in 2016 een lot van de Grote Clubactie kocht bij de Haagse vechtsportvereniging Lu Gia Jen en daarmee 100.000 euro won, heeft zich niet gemeld bij de organisatie. De organisatie heeft nu besloten de 100.000 euro in het verenigingsleven te steken.

Het lot werd in 2016 contant afgerekend bij Lu Gia Jen. 'Daarom hebben we geen contactgegevens van deze persoon,' legt Marijke Soeter van de Grote Clubactie uit. 'We weten dus niet wie er heeft gewonnen.' Er zijn wel meerdere oproepen gedaan om de winnaar te vinden.

De winnaar had tot 9 december de tijd om zijn prijs te verzilveren. Volgens de regels vervalt de prijs daarna en moet die terug naar de organisatie. Het bestuur van de Nationale Stichting Grote Clubactie heeft nu besloten dat de 100.000 euro naar het verenigingsleven gaat via een loterij die gekoppeld wordt aan de Grote Clubactie 2018.