Haagse agenten op kerstmarkt in Düsseldorf: 'Wat doen jullie hier nou?'

DEN HAAG - De kerstmarkt in Düsseldorf, daar verwacht je geen Haagse agenten. Toch zijn ze er wel. Ieder weekend in december gaan er vier agenten uit Den Haag naar Düsseldorf om de Duitse collega's te ondersteunen.

Michiel en zijn collega Annika zijn in hun zwart gele politie-uniform duidelijk herkenbaar voor Nederlandse bezoekers. 'Hé, Nederlandse politie,' reageren mensen verbaasd als ze over de drukke kerstmarkt lopen, 'wat doen jullie hier nou?' De twee agenten van de Eenheid Den Haag maken een praatje en leggen uit dat het om een uitwisseling gaat.

'Er zijn zoveel Nederlanders hier, die spreken makkelijker een Nederlandse agent aan. In de zomer komen de Duitse collega's naar Scheveningen om op het strand Duitse toeristen aan te spreken,' vertelt Michiel. De surveillance over de kerstmarkt schiet niet echt op, iedere tien meter wordt hij aangesproken door een Nederlandse bezoeker. 'Waar is de Primark?' vraagt een groepje meiden uit Bergen op Zoom. Ze zijn maar al te blij dat iemand hen in hun eigen taal de weg wijst.



Aanslagen

'De reacties zijn heel positief,' zegt Michiel. 'Mensen vinden het leuk om ons hier te zien.' Dat geldt ook voor een groep mannen uit Utrecht. 'Het geeft toch een fijn gevoel, als je een eigen agent ziet. Met die aanslagen enzo...' Volgens Michiel is er geen verhoogd risico op een terreuraanslag in Düsseldorf. 'Alert ben ik altijd, dat is nu niet extra.'

Het weekend in Düsseldorf bestaat voor de Nederlandse agenten niet alleen uit surveilleren over de kerstmarkt. 'We zijn hier ook om van elkaar te leren. We gaan morgen mee met de waterpolitie, de Rijn op om binnenvaartschepen te controleren. Zo krijg je een kijkje in de keuken van de Duitsers, en dat is zeker leerzaam.'



Trots

De ronde over de kerstmarkt verloopt gemoedelijk. Michiel en Annika komen geen rare dingen tegen, alleen mensen die op de foto willen of de weg vragen. 'Iedereen is hier voor de gezelligheid. De Nederlanders gedragen zich netjes, we kunnen trots zijn,' lacht Michiel.