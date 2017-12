Deel dit artikel:











Betrapte autokraker slaat man met hamer op hoofd

DELFT - Een man is zondagmiddag mishandeld met een hamer op de Uilensingel in Delft. De dader was door het slachtoffer en enkele andere buurtbewoners betrapt toen hij de ruit van een auto insloeg om daar iets uit te stelen.

Toen ze de verdachte wilden aanhouden, sloeg de autokraker met een hamer om zich heen. Hij raakte het slachtoffer op het hoofd. Omdat het slachtoffer de klap kon ontwijken, raakte hij slechts lichtgewond. Gewaarschuwde agenten hebben de autokraker vastgezet.