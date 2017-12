Haagse restaurant HanTing Cuisine verliest Michelinster: 'Het klinkt dramatisch'

DEN HAAG - Het Haagse restaurant HanTing Cuisine is na vijf jaar zijn Michelinster kwijt. Maar niet getreurd, in onze regio blijven vijf Michelinrestaurants over. Maandag werd bekendgemaakt welke restaurants het prestigieuze Franse predikaat mogen dragen.

Echt teleurgesteld is men niet bij het Chinese fusionrestaurant uit de Prinsestraat in Den Haag. 'Het klinkt dramatisch, maar we zijn al druk bezig met het uitwerken van een nieuw concept', zegt woordvoerder Vincent van Dijk. 'Onder de naam 'Zhēng' (het Chinees voor 'stoom') gaan we terug naar de originele Chinese keuken, waarbij vooral maaltijden worden bereid met stoom.' Dit nieuwe restaurant komt vanaf begin volgend jaar op de plek van HanTing.

Met het verlies de Michelinster van HanTing blijven er vijf Michelinrestaurants in de regio over: Calla's in Den Haag, Niven in Rijswijk, Aan de Zweth in De Zweth (Schipluiden), De Moerbei in Warmond en Latour in Noordwijk. Er zijn dit jaar geen nieuwe Michelinsterren in de regio bijgekomen.



***-restaurants

De beste restaurants zijn volgens Michelin De Librije in Zwolle, De Leest in Vaassen en Inter Scaldes in Kruiningen. Zij krijgen als enige de hoogste beoordeling van drie Michelinsterren in Nederland. Voor Inter Scaldes is dat voor het eerst.

