Station Boskoop Snijdelwijk geopend Station Boskoop Snijdelwijk (Foto: Omroep West)

BOSKOOP - Het nieuwe station Boskoop Snijdelwijk is maandagochtend geopend. Hier stopt vier keer per uur de R-net sprinter tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. R-net is een verzamelnaam voor hoogwaardig openbaar vervoer in de randstad.

Door de sneeuw reden er maandag meteen een stuk minder treinen. In plaats van vier keer stopte er maandag maar twee treinen per uur op het nieuwe station. De officiële opening was door het slechte weer ook naar binnen verplaatst. Het station Boskoop Snijdelwijk is een lang gekoesterde wens van omwonenden. De bouw van het station heeft jaren op zich laten wachten. Dat heeft alles te maken met de RijnGouweLijn. De lightrail tussen Katwijk en Gouda die er nooit is gekomen. Toen dit project niet door ging is de provincie Zuid-Holland gestart met het opzetten van R-net.



Betere Bereikbaarheid Het nieuwe station maakt deel uit van de plannen waarmee de provincie Zuid-Holland samen met NS, ProRail en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen werkt aan een betere bereikbaarheid van de regio. Ook Waddinxveen krijgt nog een nieuw station: in het voorjaar opent Waddinxveen Triangel. Het R-net busnetwerk in de provincie Zuid-Holland is sinds zondag uitgebreid met drie nieuwe lijnen. De streekbuslijnen tussen Leiden en Leiderdorp, Gouda en Schoonhoven en Alphen aan den Rijn en Schiphol hebben een nieuw nummer gekregen, minder haltes en een hogere frequentie. LEES OOK: Nieuwe dienstregeling voor bus en trein: dit verandert er voor jou