Weggebruikers hebben moeite met gladheid: 'het is vechten, vluchten of verstarren'

DEN HAAG - Voor veel weggebruikers blijft het lastig om zich aan te passen aan de winterse omstandigheden op de weg. Meestal duurt het enkele dagen voordat zij hun weggedrag hebben aangepast. 'Doe net zo voorzichtig als je zou doen wanneer je in een nieuwe auto rijdt,' adviseert verkeerspsycholoog Cees Wildervanck.

De meeste bestuurders zijn al extra voorzichtig, maar bij beginnende sneeuwval blijft het voor veel bestuurders onwennig. 'Wanneer een bestuurder merkt dat zijn auto wegglijdt, komen de primitieve menselijke instincten naar boven: vechten, vluchten of verstarren. In zo'n geval valt er vaak niet te vechten en vluchten blijkt niet altijd effectief,' vertelt Wildervanck. 'Verstarren is dan de enige reactie die overblijft. Bestuurders glijden hierdoor vaak met de ogen wijd open tegen een boom.'

Wildervanck zegt dat winterbanden en de ouderwetse antislipcursus een vals gevoel van veiligheid kunnen geven. 'Bestuurders denken, vaak onbewust, dat ze hierdoor minder voorzichtig hoeven zijn, wat uiteindelijk tot roekelozer gedrag kan leiden.' De verkeerspsycholoog benadrukt dat er onder winterse omstandigheden sprake is van constant risico. 'Wordt niet overmoedig. Wanneer je je als weggebruiker veilig voelt, ga je je vaak onveiliger gedragen.'

