Koning bij sluiting Joegoslavië-Tribunaal

Koning Willem-Alexander fietst over landgoed De Horsten | Foto: ANP

DEN HAAG - De sluitingsceremonie van het Joegoslavië-Tribunaal wordt volgende week donderdag door onder anderen koning Willem-Alexander en secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties bijgewoond. Ook minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken is erbij, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het Joegoslavië-Tribunaal, dat op 31 december ophoudt te bestaan, is in 1993 door de VN opgericht om personen te vervolgen en te berechten die worden verdacht van oorlogsmisdaden, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid in het voormalige Joegoslavië. Het tribunaal richtte zich daarbij op de hoogste politieke en militaire leiders. Sindsdien zijn 161 personen aangeklaagd, van wie er negentig zijn veroordeeld.

Eind november, bij het laatste vonnis van het tribunaal, nam de 72-jarige Kroatische oud-generaal Slobodan Praljak gif in, vermoedelijk cyaankali. Hij deed dat nadat hij ook in hoger beroep was veroordeeld tot twintig jaar cel. Praljak overleed kort daarna.

LEES OOK: Joegoslavië-Tribunaal doet eigen onderzoek naar zelfmoord Slobodan Praljak