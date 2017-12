Arriva staakt busverkeer in Leiden, Alphen aan den Rijn en Bollenstreek vanwege sneeuw

REGIO - Vervoerder Arriva staakt al het busverkeer in het noorden van Zuid-Holland. Een woordvoerder vertelt aan Omroep West dat al het busverkeer in de regio's Alphen aan den Rijn, Leiden en de Bollenstreek wordt stilgelegd.

De winterse omstandigheden maken het niet langer mogelijk om veilig te blijven rijden, aldus de woordvoerder. De bussen gaan pas weer rijden als het gestopt is met sneeuwen. In de regio's Gouda en de Krimpenerwaard blijft Arriva voorlopig wel rijden, 'zolang het weer het toelaat.'

De HTM laat weten dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen. 'Vooralsnog gaat het met de tram goed. We hebben wel problemen met de bus. Zo komen ze bij Kijkduin het Deltaplein niet op. Ook sommige bushaltes zijn moeilijk te bereiken. Zolang het veilig is blijven we rijden. Al neemt de gladheid toe,' aldus een woordvoerder van HTM.