Geen bussen meer in groot deel van de regio vanwege sneeuw

REGIO - Vervoerder Arriva staakt al het busverkeer in het noorden van Zuid-Holland. Het gaat om het vervoer in de regio's Alphen aan den Rijn, Leiden, Bollenstreek, Gouda en de Krimpenerwaard. Ook de HTM heeft de bussen in Den Haag en omgeving stilgelegd.

De winterse omstandigheden maken het niet langer mogelijk om veilig te blijven rijden, aldus de woordvoerder. De bussen gaan pas weer rijden als het gestopt is met sneeuwen.'

De HTM laat weten dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen. 'Vooralsnog gaat het met de tram goed. We hebben wel problemen met de bus.' Rond half vijf is besloten om alle HTM-bussen naar hun eindpunt te laten rijden. Het bedrijf vindt doorrijden niet langer verantwoord. Connexxion in het Westland, Delft en Zoetermeer rijdt voorlopig nog wel.



Stapvoets

Op de weg kan sinds drie uur alleen nog maar stapvoets gereden worden. In de hele regio is het file-rijden op alle doorgaande wegen. Ook in Den Haag en Leiden is er nauwelijks een doorkomen aan.

Volg alles over het weer in ons live-blog.