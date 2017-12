Deel dit artikel:











Groene en gele linten openen inschrijving Haags Jeugdlintje Door de stad hingen allerlei gele en groene linten (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De inschrijving voor het Haags Jeugdlintje is geopend. Om dat te ‘vieren’ is de stad versierd met groene en gele linten. Ze hangen in het centrum, bij scholen, winkelcentra en langs wegen. Op internet kwam er een flinke stroom reacties los op de linten in de stad.

De gemeente is op zoek naar jonge Hagenaars die zich belangeloos inzetten voor Hagenaars en/of voor de stad Den Haag. Jongeren tussen de 6 en 23 jaar maken in diverse leeftijdscategorieën kans op een Haags Jeugdlintje. Als je een jeugdige kent die zich inzet voor een ander of voor de stad, dan kan die genomineerd worden. Criteria voor de nominatie zijn dat de jeugdige zich vrijwillig inzet voor de stad, een bijzondere prestatie geleverd heeft, of dat diegene een goed initiatief heeft genomen.

Vakjury Alle ingezonden namen worden door een vakjury beoordeeld. Op 26 april worden de lintjes feestelijk uitgereikt door burgemeester Pauline Krikke. Een jongere aanmelden voor een Haags Jeugdlintje kan tot en met 18 februari. LEES OOK: Haagse Helden beloond met speciaal jeugdlintje