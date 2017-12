Geannuleerd vanwege sneeuw: debat over mislukt Holland Outlet Mall Zoetermeer

ZOETERMEER - De commissievergadering over de mislukte poging om de Holland Outlet Mall (HOM) naar Zoetermeer te halen gaat maandagavond niet door. Door de winterse weersomstandigheden is het niet mogelijk om de bijeenkomst door te laten gaan, meldt de gemeente Zoetermeer.

Maandagavond zou onder meer gepraat worden over een zogeheten 'procesevaluatie' rondom het pijnlijke HOM-dossier. Dit outletcentrum van maximaal 31.000 vierkante groot had op de plaats moeten komen van het huidige Woonhart. Jaarlijks zouden daar 5 tot 7 miljoen bezoekers naartoe moeten komen. Van begin af aan was er al veel verzet tegen het project, zowel van omwonenden als van ondernemers. Afgelopen september trok de Zoetermeerse gemeenteraad de stekker uit het project nadat nadat projectontwikkelaar Provast zich eerder had teruggetrokken.

De afgelopen maanden heeft Necker van Naem op verzoek van de Zoetermeerse gemeenteraad onderzocht hoe het mis heeft kunnen gaan met het outletcentrum. De onderzoekers zijn kritisch op zowel de gemeenteraad als op het college van burgemeester en wethouders. 'Er worden gemakkelijk aanleidingen gevonden om politiek te bedrijven, waardoor de focus van een gezamenlijk einddoel afdwaalt', aldus het rapport.

De gemeente laat weten dat binnenkort wordt gekeken wanneer de vergadering wel kan plaatsvinden.

