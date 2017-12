Misbruik treft veel takken van sport

DEN HAAG - De commissie die onderzoek heeft gedaan naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport, presenteert dinsdagochtend in Den Haag haar onderzoeksrapport. De commissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries uit Pijnacker en met onder meer Egbert Myjer, de Haagse oud-rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, heeft misstanden in de top- en amateursport in kaart gebracht.

Het eerste grote schandaal in de Nederlandse sportwereld op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag was in 1996. Judoka's Irene de Kok, Monique van der Lee en Anita Staps vertelden in dat jaar in het tv-programma Barend en Van Dorp over hun coach Peter Ooms. Die had zich schuldig gemaakt aan aanrandingen en ongewenste intimiteiten.

Na de affaire-Ooms bleef het jarenlang stil rond seksueel misbruik in de sportwereld, totdat vorig jaar de Britse ex-profvoetballer Andy Woodward vertelde hoe hij door een jeugdtrainer was misbruikt. Zijn verhaal leidde tot meer onthullingen van grensoverschrijdend gedrag.



Schaamlippen

Ex-wielrenster Marijn de Vries schreef in november 2016 in haar column in Trouw hoe een masseur zich aan haar opdrong. 'Er was de masseur die het regelmatig voor elkaar kreeg om tijdens een massage mijn schaamlippen aan te raken. Meestal door de stof van mijn onderbroek heen, maar soms presteerde hij het zelfs zijn vingers in mijn slipje te laten glippen.'

Petra de Bruin uit Nieuwkoop, ook een oud-wielrenster, vertelde eind vorig jaar in Nieuwsuur dat ze jarenlang seksueel misbruikt is door diverse mannen uit de wielerwereld. Het misbruik begon toen ze nog minderjarig was. De Bruin werd in 1979 gekozen tot Sportvrouw van het Jaar.



Jeugdspeler aangerand

In mei dit jaar berichtte de Volkskrant over misbruik van jeugdspelers bij voetbalclubs Vitesse en PSV. Het misbruik bij PSV speelde in de jaren 60, 70 en 80. Zo werd een jeugdspeler vanaf zijn achtste jarenlang aangerand door een man die betrokken was bij de jeugdopleiding.

Bij Vitesse werd jeugdspeler Renald Majoor slachtoffer. Hij werd in 1996 als twaalfjarige aangerand en een nacht lang vastgehouden door zijn elftalleider van de C1.

