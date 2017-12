Deel dit artikel:











Vliegveld Rotterdam The Hague Airport dicht vanwege flinke sneeuwbuien Rotterdam The Hague Airport in de sneeuw (Foto: ANP)

DEN HAAG - Door de flinke sneeuwbuien is het vliegveld Rotterdam The Hague Airport maandagmiddag gesloten. Vliegtuigen kunnen in elk geval tot 18.00 uur niet landen of vertrekken.

Vluchten van en naar Londen, Venetië en Wenen zijn geannuleerd. Vluchten uit de Canarische eilanden en Marokko zijn uitgeweken. 'In verband met de weersomstandigheden adviseren we alle passagiers om rekening te houden met mogelijke vertragingen/annuleringen en extra reistijd naar de luchthaven', meldt de luchthaven op zijn internetpagina. Reizigers worden geadviseerd om de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden.

Winterweer Ook zondag had Rotterdam last van het winterweer. Destijds leidde dat tot omleidingen en forse vertragingen, maar niet tot geannuleerde vluchten. Ook Schiphol en Eindhoven hebben maandag flink last van de weersomstandigheden. Schiphol annuleerde ongeveer 430 vluchten; Eindhoven Airport is tot 18.00 gesloten voor alle vliegverkeer in verband met de sneeuwval. LEES OOK: LIVE: Zware sneeuwval legt busverkeer stil in Leiden, Alphen en Lisse