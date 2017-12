Volkszanger vraagt vriendin ten huwelijk tijdens Leids Festival van het Levenslied

LEIDEN - De Leidse volkszanger Robert van Hemert heeft zaterdagavond zijn overwinning in het Leids Festival van het Levenslied op een wel heel bijzondere manier gevierd. Op het grote podium vroeg hij zijn vriendin Valentina ten huwelijk.

Na een afwezigheid van bijna tien jaar is het festival weer terug in Leiden. In de stadsschouwburg wist de 24-jarige Van Hemert de jury voor zich te winnen met 'De Clown', het lijflied van Ben Cramer.

Bang

Thuis op de bank genieten Robert, zijn vriendin Valentina en hun dochtertje nog even na van een mooie avond. Samen bekijken ze de eerste videobeelden van zijn optreden. 'Het was geweldig', zegt Robert. 'Als ik dit zo zie wil ik eigenlijk zo snel mogelijk weer dat podium op.'

Robert begon als klein ventje al met zingen toen hij opgroeide in de Leidse wijk De Morsch. 'Ik was toen nog een beetje bang om het podium op te gaan, maar uiteindelijk hebben mijn broers me over de streep getrokken.'

Zijn winst bij het Festival van het Levenslied moet hem weer een stapje dichterbij zijn droom brengen: professioneel zanger worden. 'Ik werk nu nog gewoon als schilder, maar het zou toch wel mooi zijn als ik net zo'n carriere als Tino Martin op zou kunnen bouwen.'



Verrassing

Op het podium van de Leidse Schouwburg heeft Robert ook nog een verrassing voor zijn vriendin. Ze moet het podium opkomen en daar gaat Robert voor haar op de knieën om haar ten huwelijk te vragen. 'Ik heb altijd tegen haar gezegd dat ik het op een bijzondere manier zou vragen. Dat is wel gelukt, denk ik.'

