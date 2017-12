Beheerders van begraafplaatsen worden sneeuwschuivers

MAASLAND - Als het niet sneeuwt werken de broers Aad en Jan Vermeulen voor de gemeente Midden-Delfland als beheerders van diverse begraafplaatsen in de gemeente. Maar maandag was het alle hens aan dek. Ze zijn werkzaam bij de 'dienst openbare zaken' en worden ingezet op een sneeuwschuiver. En dat is voor de heren toch wel even wennen.

Dwars langs en door de besneeuwde weilanden van de gemeente Midden-Delfland rijden Aad en Jan maandag hun route. Ze rijden op de auto die ze normaliter gebruiken voor hun werk op de begraafplaatsen, maar de auto is nu omgebouwd tot een strooiwagen én sneeuwschuiver.

'Je hebt zat jaren dat er helemaal geen sneeuw ligt en je alleen voor de gladheid een beetje strooit', zegt Aad. Hij is maandag degene die de sneeuwschuiver en strooimachine moet bedienen. 'Maar in het begin is het wel even wennen. Zeker met die sneeuwschuiver voorop.'



Weggebruikers

Zijn broer Jan zit achter het stuur en volgt de route die het speciale navigatiesysteem van de auto uit heeft gestippeld. Maar heel eenvoudig is dat niet altijd. 'Je moet echt heel goed opletten', zegt Jan. 'Niet alleen op het gewone verkeer, maar vooral op fietsers. Daarom is het het mooiste als je vroeg in de ochtend met de wagen op pad kan. Dan heb je weinig last van andere weggebruikers.'

Aad en Jan zijn maandag nog wel even bezig. Halverwege de middag lijkt het even droog te worden, maar dan begint het toch weer te sneeuwen. 'We moeten hierna weer laden en dan wéér op pad', zo besluit Jan.