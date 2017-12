Aantal oproepen ambulance valt mee, ongeveer 10 minuten wachttijd

DEN HAAG - Het aantal oproepen voor een ambulance valt onder de huidige winterse omstandigheden mee. Ambulancepersoneel heeft het vanwege de sneeuw iets drukker, maar is er ook goed op voorbereid.

Mensen blijken zelf goed rekening te houden met de sneeuw en blijven bijvoorbeeld thuis werken. 'Eigenlijk is iedereen goed voorbereid', vat een woordvoerder van de veiligheidsregio Haaglanden samen. Ook veiligheidsregio's Rotterdam Rijnmond en Noord-Holland Noord melden dat het meevalt met de ambulancemeldingen.

Taxicentrales in Amsterdam Den Haag en Utrecht rijden nog wel en melden een wachttijd van zo'n tien minuten, afhankelijk van waar de klant zich bevindt. Taxicentrale Utrecht zegt met minder taxi's te rijden. Volgens de taxicentrale Den Haag duurt een rit naar Schiphol een stuk langer dan normaal, een taxi deed daar zo'n twee uur over.



Ubertaxi

De ritprijzen voor een Ubertaxi zijn door het weer flink omhoog gegaan. Zo is in Amsterdam een rit in enkele gevallen drie keer zo duur geworden.

LIVE: Zware sneeuwval legt busverkeer stil in Den Haag, Leiden, Alphen en Lisse