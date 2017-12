Deel dit artikel:











Inbreker betrapt door voetafdruk in de sneeuw Voetafdruk van de inberker (Foto: politie Zoetermeer)

ZOETERMEER - Een inbreker is in de nacht van zondag op maandag op heterdaad betrapt in Zoetermeer. De man probeerde in te breken in een schuur op de Brinkershof. Toen hij op de vlucht sloeg, liet hij een schoenafdruk in de sneeuw achter. Toen de inbreker korte tijd later werd aangehouden, matchte de afdruk in de sneeuw met zijn schoenzolen.

Een bewoner betrapte de inbreker, die in de schuur stond te rommelen. De bewoner gaf het signalement door aan de politie. Na een achtervolging kon de inbreker op de Van Stolberglaan worden aangehouden. Het is niet voor het eerst dat de man in de fout gaat. Volgens de politie had hij nog een boete open staan en werd hij voor twee andere zaken gezocht. LEES OOK: Politie plukt straatrover uit tuin