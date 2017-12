Deel dit artikel:











Giet it oan? Inschrijving voor Leidse Elfstedentocht geopend Foto: Stichting Elfstegentocht Leiden Foto: Stichting Elfstegentocht Leiden Foto: Stichting Elfstegentocht Leiden

LEIDEN - Komt er dit jaar een Elfstedentocht? Het is elke winter weer een veelgestelde vraag. Niet alleen in Friesland wordt al twintig jaar gesnakt naar 'De Tocht der Tochten', ook in Leiden moeten ze alweer net zo lang wachten op hun eigen 'Elfstegentocht'.