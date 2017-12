Deel dit artikel:











18 jaar geëist tegen Mark de J. voor moord op Koen Everink Rechters in moordzaak-Koen Everink. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Tegen voormalig tenniscoach Mark de J. is maandag een celstraf van achttien geëist voor het doden van zakenman Koen Everink. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag in de rechtbank in Utrecht laten weten.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gekomen. Dat gebeurde terwijl zijn jonge dochtertje boven lag te slapen. Zij was degene die 's ochtends haar vader vond. De J., oud-coach van de Haagse tennisser Robin Haase, was bevriend met de miljonair. Hij was de avond dat Everink overleed, bij de zakenman thuis op bezoek. Ze hadden samen gegeten en sport op tv gekeken.

Ontkend De 30-jarige voormalig tenniscoach van Robin Haase heeft altijd ontkend iets met de gewelddadige dood te maken te hebben.