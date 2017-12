Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij in Den Haag, één persoon aangehouden Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de Laan van Wateringseveld in Den Haag was maandagavond een steekpartij. Daarbij is een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Vlakbij op een parkeerplaats aan de Sylvain Poonsstraat is iemand aangehouden.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij is. De politie stelt een onderzoek in en vraagt eventuele getuigen zich te melden. LEES OOK: Twee gewonden en drie aanhoudingen na steekpartij