Handbalsters na verlenging naar kwartfinale WK

REGIO - De Nederlandse handbalsters hebben zich bijzonder moeizaam geplaatst voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Duitsland. De vrouwenploeg van bondscoach Helle Thomsen en speelsters Yvette Broch (Monster) en Danick Snelder (Pijnacker) ontdeed zich maandagavond in Magdeburg pas na een verlenging van Japan in de achtste finales. Oranje won uiteindelijk met 26-24.

Het duel ging de hele wedstrijd gelijk op, waarbij Nederland de meeste kansen kreeg, maar veel missers noteerde. Na de reguliere zestig minuten stond er 20-20 op het scorebord. Bij de rust was de stand ook al gelijk (10-10).

De tegenstander in de kwartfinale is Tsjechië, dat Roemenië uitschakelde (28-27). Nederland verraste twee jaar geleden op het WK in Denemarken met de zilveren medaille.

Aarzelend

Nederland begon aarzelend aan de wedstrijd, het spel was niet van het hoge niveau dat de ploeg liet zien in de laatste groepswedstrijd tegen Duitsland. Ondanks wat missers nam Oranje wel de controle, maar van een soepele aanvalsmachine was geen sprake. Te vaak gingen schoten naast of over, terwijl Japan goed varieerde en razendsnel de dekking op orde had.

Het leidde ertoe dat een krappe voorsprong (9-7) in de slotfase van de eerste helft verdampte en de teams de rust haalden met een gelijke stand: 10-10.



Ritme

In de tweede bleef Nederland zoeken naar het juiste ritme. Weer bleven veel kansen onbenut, terwijl Japan stug doorging en van geen wijken wist, met name keepster Sakura Kametani hield veel ballen tegen. Na drie kwartier was de stand nog steeds in evenwicht: 15-15.

Oranje leek toen eindelijk de remmen los te gooien en nam via treffers van Estavana Polman en Angela Malestein afstand, maar weer vocht de Aziatische ploeg zich terug: 20-20. Dat bleek ook de stand na zestig minuten, want een goal van Nycke Groot in de slotseconden werd afgekeurd.

Wilskracht

In de extra tijd moest het op wilskracht gebeuren. De goals van de hoekspeelsters Malestein en Martine Smeets gaven de doorslag. Met zeven doelpunten had Malestein een groot aandeel in de zege. 'We hebben veel te veel kansen gemist, maar ik ben vooral blij dat we verder zijn', zei ze. 'We vonden niet de goede aanvallende oplossingen. Daar moeten we van leren.'

Doelvrouw Tess Wester blonk uit in de verlenging. 'Het was belangrijk dat we meteen twee keer scoorden en ik twee ballen stopte', zei ze. 'Het was een moeizame wedstrijd, maar het belangrijkste is dat we hebben gewonnen.'

Knokken

Estavana Polman erkende dat het moeizaam was gegaan. 'We speelden niet sterk, het was knokken. Gelukkig hadden we ons goed voorbereid en stond onze dekking echt fantastisch, maar we hadden heel veel moeite met het snelle spel van Japan', zei de opbouwspeelster, die vooral aan het eind van de wedstrijd belangrijke doelpunten maakte. Ze noteerde er in totaal vier.

'Japan speelt niet Europees. Het zijn net poppetjes, maar als je er voorbij bent, staat een ander alweer voor je neus. De timing is zo lastig', zei Polman, die ruim vijf maanden geleden van een dochter beviel. Op wilskracht won Oranje, vond ze. 'We bleven er voor vechten, tot het einde toe. Dat is ook onze kracht. De winst telt, we staan in de kwartfinales en hoe we gespeeld hebben, boeit me dan eigenlijk niet.'

Hecht

Bondscoach Helle Thomsen dacht na de zege op Japan al snel weer aan de kwartfinale van woensdag tegen Tsjechië, dat verrassend van Roemenië won. 'Ze spelen als een hecht team, net als Japan dat deed tegen ons. Ik heb al veel van ze gezien, maar ik ga vannacht al meer beelden van ze bekijken.'

