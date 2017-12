Eenzame pizzakoerier wordt ontvangen als held en scoort extra fooi

ALPHEN AAN DEN RIJN - Mensen die na een barre tocht door de sneeuw thuis kwamen en dachten snel een warme maaltijd te kunnen laten bezorgen, komen maandagavond bedrogen uit. Veel bezorgers trokken er vanwege het slechte weer er niet op uit. Maar degene die dat wel deed, werd als een held ontvangen.

Zoals bijvoorbeeld een pizzabezorger van Thuisbezorgd in Alphen aan den Rijn. Hij is als één van de weinigen er wél op uit getrokken. En met succes, want Pizza Spidi is volgens hem de enige in Alphen aan den Rijn die nog wel bezorgt. Daardoor heeft hij het wel extra druk, maar dat vindt hij niet erg want hij wordt als een held ontvangen en ontvangt - terecht! - extra fooi.

Op Twitter laat Thuisbezorgd weten dat veel restaurants ervoor kiezen om te sluiten wegens de weersomstandigheden. Daar is begrip voor, maar de bezorgers die wel de sneeuw trotseren krijgen daarom een extra pluim.

Veiligheid

Bij Deliveroo is er voor gekozen om de veiligheid van de bezorgers niet in gevaar te brengen. De klantenservice laat weten dat ze maandagavond niet bezorgen in Nederland. 'We vinden het toch te gevaarlijk met deze gladde wegen.' Dat dat niet tot scheve gezichten leidt, blijkt uit de begripvolle reacties. 'We hebben veel begrip gehad van klanten. Op het moment dat u vroeg of er begrip voor is, kregen we van een andere klant: Toppie, ik heb er alle begrip voor, hoor.'

Ook grote ketens als Domino's Pizza en New York Pizza in Haaglanden laten de bezorgfiets en scooter maandagavond binnen staan. 'Het is te onveilig voor de bezorgers. Maar gelukkig hebben de klanten begrip voor de situatie.' Nu maar hopen dat de sneeuwoverlast dinsdag weer voorbij is...

