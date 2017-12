West Wekker: Geen code rood meer en heldenonthaal voor pizzabezorger

REGIO - Goedemorgen! Het was gisteren een bewogen dag op de weg, maar het belooft vandaag beter te worden. Daarover lees je hieronder meer. En voor één persoon was er wel goed nieuws: een pizzabezorger werd als held onthaald. Dit is de West Wekker!

1. Code rood opgeheven, maar weggebruikers moeten wel oppassen

Voor de tweede dag op rij kreeg onze regio gisteren te maken met een flinke lading sneeuw. Volgens het KNMI viel er ruim tien centimeter sneeuw. Daarom was code rood afgekondigd en werden mensen opgeroepen niet de weg op te gaan. De NS liet minder treinen rijden, het busvervoer lag in delen van de regio stil. Sinds middernacht is teruggeschaald naar code geel, maar het KNMI waarschuwt nog wel voor gladde wegen. De treinen rijden vanochtend weer volgens de normale dienstverlening.

2. Handbalsters na verlenging naar kwartfinale WK

Wat was het spannend, maar ze zijn door! De handbalsters van Oranje staan in de kwartfinale van het WK. Al ging dat niet zonder slag of stoot. Ze hadden zelfs een verlenging nodig tegen Japan, waarin uiteindelijk met 26-24 werd gewonnen. Nederland, met de Monsterse Yvette Broch en Danick Snelder uit Pijnacker, treft nu Tsjechië.

3. Gewonde bij steekpartij in Den Haag, één persoon aangehouden

Bij een steekpartij in Den Haag is een gewonde gevallen. Die vond plaats in de Laan van Wateringsveld. Eén persoon aangehouden op een vlakbij gelegen parkeerplaats aan de Sylvain Poonsstraat. De politie weet nog niet wat de aanleiding was voor de steekpartij en doet onderzoek.

4. Eenzame pizzakoerier wordt ontvangen als held en scoort extra fooi

Een pizzakoerier van Thuisbezorgd.nl werd als een held ontvangen in Alphen aan den Rijn. Hij was namelijk één van de weinigen die gisteren wél bezorgde onder de slechte weersomstandigheden. Daardoor had hij het extra druk, maar dat had ook zo zijn voordelen: hij kreeg extra fooi. Onder anderen Deliveroo en grote ketens zoals New York Pizza en Domino's Pizza kozen ervoor om de veiligheid van hun bezorgers niet in gevaar te brengen.

Weer: enkele (winterse) buien en bij een matige westenwind wordt het 5 of 6 graden.

