'Medewerker Haagse ambassade Bosnië opgepakt' Foto: ANP

DEN HAAG - Een Bosnische militair, die werkzaam is bij de ambassade in Den Haag, zou maandag zijn opgepakt op verdenking van het plegen van oorlogsmisdaden. Lokale media melden dat Enes Jahic is gearresteerd bij de grensovergang toen hij Bosnië en Herzegovina in wilde.

Jahić wordt verdacht van betrokkenheid bij misdaden van het Bosnische leger in mei 1992 tegen Bosnische Serviërs, laat de openbaar aanklager weten. Tientallen mensen zouden toen in het dorp Bradina zijn vermoord. De rest van de Serven werd verdreven en hun huizen werden platgebrand. Eerder werden al dertien mensen gearresteerd voor betrokkenheid bij het incident. Jahić zou het bevel hebben gehad over een speciale politie-eenheid.