Meesters en juffen leggen dinsdag het werk weer neer

REGIO - Tienduizenden meesters en juffen in het basisonderwijs leggen dinsdag opnieuw het werk neer. De stakende leerkrachten protesteren tegen de volgens hen te lage salarissen en te hoge werkdruk. Het is de tweede keer dat er landelijk wordt gestaakt.

Anders dan bij de eerste staking in oktober zijn er geen grote manifestaties, zoals toen in Den Haag. Wel worden er lokale bijeenkomsten in het land gehouden.

De leerkrachten, onder leiding van actiegroep 'PO in actie', willen 1,4 miljard euro extra om de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Daarbij vinden de leraren het oneerlijk dat hun collega's in het voortgezet onderwijs meer verdienen.



Meeste scholen doen mee

De meeste scholen in het basisonderwijs betalen de leerkrachten dinsdag gewoon door. De Algemene Onderwijsbond ziet deze ronde wel een toename van scholen die loon inhouden voor de niet-gewerkte dag. Volgens de onderwijsbonden doet het merendeel van de 60.000 leerkrachten op basisscholen mee aan de staking.

