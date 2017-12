Politiek roept op: Winkelier, laat mensen je toilet gebruiken

WESTLAND - De hele Westlandse gemeenteraad heeft zich geschaard achter de motie 'Hoge Nood'. In de motie wordt opgeroepen tot meer begrip voor mensen met darm- en blaasproblemen bij winkels en horeca in het Westland. Gehoopt wordt dat het toilet beschikbaar wordt gesteld voor deze mensen, wanneer ze nodig van de wc gebruik moeten maken. Dat meldt mediapartner WOS.

De fractie van GemeenteBelang Westland nam vorige maand het initiatief voor deze motie en had zich eind november al verzekerd van de steun van LPF, GroenLinks, Westland Verstandig en CDA. Inmiddels hebben ook VVD, D66, PvdA en ChristenUnie-SGP een handtekening onder de motie gezet. waardoor deze door de voltallige gemeenteraad wordt ingediend in de vergadering van dinsdag.

Aanleiding voor de motie is een goed gelezen artikel op het blog van Carlijn Willemstijn. Daarin beschrijft de Naaldwijkse, dat zij als stomapatiënt nergens gebuik kan maken van een toilet. 'Via mijn knieholte voel ik een straal poep richting mijn schoenen gaan. Tegelijkertijd bereikt de zure poepgeur mijn neus.'



Hoge Nood-app

De fracties willen dat MKB Westland en Horeca Westland zich aanmelden op de HogeNood-app, zodat inwoners weten waar ze gebruik kunnen maken van het dichtstbijzijnde toilet.

Maar de gemeenteraad wil niet alleen dat de gemeente Westland actie onderneemt. De partijen vragen de afdeling griffie om de motie ook naar alle andere gemeenteraden in Nederland door te sturen, zodat er ook daar wordt nagedacht over maatregelen voor mensen met blaas- en of darmproblemen.

Carlijn Willemstijn vindt het 'fantastisch nieuws om mee wakker te worden'. Ze is blij met de afspraken met winkeliers, maar wil ook maatregelen voor laat in de avond. 'Anders heb je na sluitingstijd nog steeds een probleem', zegt Carlijn. 'Ons streven is elke 500 meter een openbaar toilet.'