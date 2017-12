Vader vermoorde Anneke van der Stap over boek: 'Nergens voor nodig en pijnlijk'

DEN HAAG - Harry van der Stap is niet te spreken over het nieuwe boek van wetenschapsfilosoof Ton Derksen. In 'Dubbel gedwaald' bepleit hij dat Ron P., die veroordeeld werd voor de Puttense moordzaak en de moord op Anneke van der Stap, niet de dader is. Ron P. zit op dit moment een celstraf van 20 jaar uit voor de beiden moorden.

Het lichaam van Anneke van der Stap werd op 22 juli 2005 gevonden langs het Jaagpad in Rijswijk. Ze is dan elf dagen vermist. Ron P. wordt in 2010 in zijn cel in Nieuwegein aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Van der Stap. In hoger beroep wordt hij veroordeeld tot 4,5 jaar cel.

Voor de vader van Anneke is het duidelijk: Ron P. is de moordenaar van zijn dochter. Hij is bij beide zaken in de laatste momenten aanwezig geweest, zegt Van der Stap. En dus is er volgens hem geen twijfel dat P. de dader is. 'Dat is gewoon het logische, gezonde verstand.' Voor de vader van Anneke is het boek daarmee gesloten.



'Het is afgerond en klaar'

Van der Stap is dan ook onaangenaam verrast als er op zeven december een mail van Derksen in zijn mailbox ploft met de aankondiging van zijn nieuwe boek. Hij antwoordt Derksen dat hij het oneens is met zijn conclusie en dat het verschijnen van het pijnlijk is voor hem. 'Het rakelt alles weer op.'

'Het is afgerond, het is klaar. Er moeten geen nieuwe fantasieën meer opduiken', zegt Harry van der Stap. Hij is niet van plan om het boek te gaan lezen. Ook wil hij geen contact met Derksen en is hij niet van plan om actief naar buiten te treden om nogmaals zijn verhaal te vertellen. 'Ik geloof dat de heer Derksen niet serieus genomen moet worden'



'Hier komt niks nieuws uit'

Met het verschijnen van het boek denkt Van der Stap niet dat de zaak van zijn dochter opnieuw bekeken zal worden: 'Ik kan mij niet voorstellen dat hier iets nieuws uit komt', aldus Van der Stap, 'maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit.....ik zou dat alles behalve leuk vinden.'