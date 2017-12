Voorbeschouwing ADO - Roda JC: Bakker vervangt geblesseerde Kanon in verdediging

DEN HAAG - Danny Bakker zakt tegen Roda JC een linie terug en vangt het gemis van Wilfried Kanon op. De Ivoriaanse verdediger raakte in de uitwedstrijd tegen FC Twente geblesseerd aan zijn enkel en ligt er voorlopig uit. Donny Gorter neemt de plek van Bakker in op het middenveld.

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk heeft, los van zijn noodzakelijk wissel, geen reden om zijn ploeg te wijzigingen. Dat betekent het aanvalstrio Hooi - Johnsen - Becker weer gaan starten. Johnsen lijkt langzaam te ontdooien in Den Haag en was tegen FC Twente met een zeer fraaie goal en veel arbeid belangrijk voor ADO Den Haag.



Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘Dat is net als FC Twente een ploeg die voor ieder punt knokt. Zij komen naar Den Haag met maar één doel: resultaat halen, hoe dan ook. En dat zal echt niet met sprankelend voetbal zijn. Ik begrijp dat wel van die ploegen. Ik heb het zelf ook vier jaar meegemaakt. Of ze de bus gaan parkeren? Dat weet ik niet. Zij hebben ook goede voetballers die vooruit willen voetballen zoals Gustafson en Rosheuvel. Ik vind Schahin ook een stuk fitter dan vorig jaar. Dat zijn wel jongens die we in de gaten moeten houden.’

Vorig seizoen:

Op 2 april 2017 werd Roda JC met 4-1 door ADO Den Haag verslagen. Het betekende de tweede Haagse overwinning sinds de aanstelling van Fons Groenendijk. Daarna volgende nog zes wedstrijden, waarin ADO alleen nog van Heracles Almelo verloor. Wat opviel in de vorige ontmoeting was de explosieve start van ADO Den Haag. Binnen een minuut wist Sheraldo Becker al te scoren.



Uitgelicht:

In het seizoen 2011/2012 viel er maar liefst zes doelpunten tijdens de wedstrijd ADO Den Haag tegen Roda JC. Ze werden gelijk verdeeld: 3-3. Het duo Malki (2x) - Junker (1x) was destijds aardig op dreef. De eerste genoemde probeerde onlangs - zonder succes - nog een contract af te dwingen in Kerkrade. Laatst genoemde is inmiddels gestopt met voetballen.



Mis niks van ADO Den Haag – Roda JC:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Roda JC is woensdagavond live te volgen op 89.3 FM Radio West. Ook via Twitter en Instagram mis je niks van de wedstrijd.