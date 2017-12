Honden-en kattenspeeltjes voor Dierenasiel 't Julialaantje

RIJSWIJK - Wie helt de dieren in dierenasiel het Julialaantje aan een extraatje met de kerst? Het is helaas waar, maar rond de feestdagen worden er vaak veel dieren naar het asiel gebracht. Het asiel is hard op zoek naar nieuwe speeltjes voor de honden en katten in het asiel.

Dierenasiel 't Julialaantje in Rijswijk is helemaal vernieuwd. De oude opvang in het Julianapark was al jaren aan vernieuwing toe, en een jaar geleden werd begonnen met de renovatie. Eind juni konden de dieren hun vernieuwde hokken betrekken. 't Julialaantje is het regio-asiel voor Rijswijk, Delft, Westland en Pijnacker-Nootdorp.

Beheerder Thea van Zwieten van het streekdierentehuis is nog steeds apetrots op het totaal gerenoveerde gebouw. 'We hebben glazen deuren in plaats van kooien, er is meer ruimte voor de dieren, het is makkelijker schoon te maken, en we hebben niet meer twintig katten in een ruimte, maar vier of vijf. Als er dan één ziek wordt zijn er niet meteen twintig besmet, maar slechts vier.'

Nu is het asiel alleen nog op zoek naar honden en kattenspeeltjes. Het is prettig voor de dieren om iets te doen te hebben.

'Alle speeltjes zijn welkom, maar bewegende speeltjes zou echt super zijn! Denk aan muis die weg rijdt. Zo blijven de dieren in beweging, aldus Thea.'

Kun jij het asiel helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl