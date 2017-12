NIEUWVEEN - De vrouw uit Nieuwveen die sinds 5 december werd vermist is weer terecht. Dat laat de politie weten.

De vrouw is maandag in goede gezondheid teruggevonden. Waar ze in de tussentijd is geweest is onduidelijk. 'Wij willen iedereen bedanken voor het uitkijken, zoeken en delen van het bericht op Facebook', aldus de politie.