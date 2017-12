Deel dit artikel:











Bios blijft dag en nacht open voor nieuwe Star Wars-film en je lightsaber mag mee Bij de vorige Star Wars-film kwamen fans verkleed naar de bios | Foto: ANP

DEN HAAG - Het wachten voor de fans is bijna over: woensdag draait de nieuwe Star Wars-film eindelijk in de bioscoop. Pathé Spuimarkt in Den Haag blijft speciaal voor die film tot en met zondag dag en nacht open. 'We gaan continu draaien', vertelt theatermanager Rob van der Meer.

Star Wars: The Last Jedi draait vanaf woensdagochtend. De eerste bioscoopgangers zullen om 7.00 uur in de zaal zitten. 'We houden dan een soort minimarathon, dan draaien we eerst de vorige film nog een keertje.' In de eerste dagen draait Pathé Spuimarkt de film soms wel zestien keer per dag. Daarom sluit de bioscoop de rest van de week niet meer, ook 's nachts niet. 'De laatste voorstelling eindigt iets voor 5.30 uur in de nacht en om 7.00 uur 's ochtends begint de eerste voorstelling van de dag weer. Dus we blijven open.'

Lightsaber Het nieuwe ruimteavontuur is volgens Van der Meer ook nu alweer ongekend populair. 'Hij draait bij ons natuurlijk ook in IMAX en daar komen mensen speciaal voor naar Den Haag. De IMAX-voorstellingen van woensdag zijn bijna allemaal uitverkocht. Er zijn nog wel wat kaarten voor normale voorstellingen.' Veel fans willen de film de eerste dag al zien. 'Er is echt een vaste community. Naar de eerste voorstellingen komen de echte diehards, die komen vaak ook verkleed.' Lightsabers - fictieve wapens uit de filmserie - mogen van Pathé mee naar binnen. 'Als ze niet tot gevaar kunnen leiden, tenminste', voegt Van der Meer lachend toe.