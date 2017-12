Deel dit artikel:











Overvaller (17) bekogelt slijter met flessen en slaat op de vlucht Archieffoto | Foto: Asif Akbar

LEIDSCHENDAM - Een 17-jarige jongen uit Leidschendam is aangehouden in verband met een overval op een slijterij aan de Jacob Catsstraat in Rotterdam. De overval werd maandagavond rond negen uur gepleegd, maar mislukte.

Een werknemer van de winkel was in zijn eentje aan het werk toen de jongen binnenkwam. De verdachte droeg een bivakmuts en had een mes bij zich. Hij eiste geld, maar de werknemer weigerde mee te werken. Daarop gooide de overvaller een paar flessen naar hem. Daarna ging hij er zonder buit vandoor. Om één uur 's nachts belde de jongen de politie met de mededeling dat hij de overvaller was. Korte tijd later werd hij door de politie gearresteerd.