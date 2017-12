Joop (53) vindt werk na originele oproep op Facebook: 'Mijn dank is groot en ik ga ervoor!'

DEN HAAG - Joop van Asten werd op 9 september werkloos. Hij solliciteerde zich een ongeluk, maar hij maakte kennis met de harde waarheid: voor een 53-jarige man uit het Westland liggen de banen niet meer voor het oprapen. Toch lukte het hem. En hoe!

Joop plaatste een bericht op Facebook waarin hij zijn schoen zet voor Sinterklaas en Piet. 'Verlanglijstje Joop (53) 2017: nieuwe baan als transportplanner', schreef hij. Hij wilde graag dat veel mensen zijn bericht zouden delen. Dat gebeurde massaal. 'Het bericht werd 26.000 keer geliket!', zegt hij tegen Omroep West.

'Ook kwamen er 300 tips binnen van mensen die bedrijven tipten waar hij zou kunnen werken. 'Die tips kwamen echt uit heel Nederland. Groningen, Maastricht, Assen, Zeeland, Breda, echt overal vandaan', zegt hij. 'Toen ben ik gaan schiften en bleven er 40 bedrijven over waar ik zou willen werken.'



Bedrijf had zijn oproep gezien

Vervolgens ging het snel. Joop schreef brieven en kon bij een aantal bedrijven meteen op gesprek komen, waaronder zijn nieuwe werkgever Cargoboss. 'Ze hadden mijn oproep ook gezien en waren heel positief.'

De oproep van Joop:



'Mooi en degelijk bedrijf'

De eerste afspraak was vorige week dinsdag. Joop zou vandaag wat horen over het vervolg, maar het bedrijf wachtte niet zo lang. 'Ik had vrijdag ineens al mijn tweede gesprek, en gisterochtend heb ik getekend. Ik ben echt heel blij', zegt Joop.

Hoe het kan dat het ineens zo snel ging, weet Joop niet precies, maar de actie heeft volgens hem zeker geholpen. 'Het is toch kwetsbaarheid dat je laat zien door het op Facebook te zetten.' Het doel van Joop is duidelijk: 'Het is een heel mooi en degelijk bedrijf en het zijn hele leuke en aardige mensen. Ik ga voor de optie dat ik op deze plek het einde van mijn carrière haal.'

Joop is dus een blij man. Maar hij heeft ook wat negatieve ervaringen opgedaan de laatste tijd: 'Er zijn bedrijven die überhaupt niet reageren op sollicitaties. Geen emailtje, niet eens een bericht. Dat vind ik heel erg jammer.'



Vijf jaar getrouwd

Maar die tijd heeft Joop achter zich gelaten. Hij plaatste een nieuw bericht op Facebook om iedereen te bedanken: 'Sint heeft inmiddels het land verlaten, maar mij niet zonder baan achtergelaten. Mede dankzij jullie en deze actie op FB heb ik mijn nieuwe werkgever (transportbedrijf in het Westland) leren kennen. Mijn dank is groot en ik ga er voor. Fijne avond allemaal!'

Joop heeft nu tot begin januari vrij en gaat dan beginnen aan zijn nieuwe job. Daarmee houdt zijn geluk niet op: 'Ik ga volop genieten van de sneeuw en van de feestdagen. Dat is heerlijk. Mijn vrouw en ik zijn vandaag bovendien precies vijf jaar getrouwd, dus dat gaan we vieren!'

