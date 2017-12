Deel dit artikel:











Herdenkingsdienst advocaat Ad Westendorp in Zuiderstrandtheater Ad Westendorp | Beeld: Omroep West

DEN HAAG - In het Zuiderstrandtheater aan de Houtrustweg op Scheveningen wordt vrijdag een herdenkingsdienst gehouden voor de bekende advocaat Ad Westendorp. Hij overleed vorige week op 60-jarige leeftijd. De uitvaart van Westendorp vindt later in de middag plaats, in besloten kring.

Westendorp begon in 1984 als advocaat in het civielrecht. Later maakte hij de overstap naar het strafrecht. Westendorp was als advocaat betrokken bij veel bekende strafzaken, onder meer de zogenoemde Rijswijkse 'stoeptegelmoordzaak'. Van Westendorp werd gezegd dat hij meer werk maakte van een zaak dan de meeste advocaten. Opkomen voor de underdog was ook zijn belangrijkste motivatie om advocaat te worden. 'Zijn humor, belangstelling, passie en bevlogenheid tekenden hem in zowel zijn werk, muziek als privéleven', laat de familie weten. 'Hij was uniek.'