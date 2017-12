Deel dit artikel:











Verdachte van mishandeling Zoetermeer duidelijk in beeld Deze zaak is opgelost

ZOETERMEER - Een man die wordt gezocht voor een mishandeling in Zoetermeer, is duidelijk vastgelegd door bewakingscamera’s. Hij wordt verdacht van het slaan van een 64-jarige man, die daardoor op de grond viel en hoofdletsel opliep. Het slachtoffer had de man en wat anderen aangesproken omdat ze erg luidruchtig waren na een uitgaansnacht.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

UPDATE: De verdachte heeft zich dinsdagavond na de uitzending van Team West bij de politie gemeld.