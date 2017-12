Deel dit artikel:











Pony mishandeld en overleden in Delft, politie zoekt getuigen Kinderboerderij Tanthof in Delft

DELFT - Een grote schok voor medewerkers van kinderboerderij Tanthof in Delft: ’s morgens vroeg blijkt dat één van de Shetlandpony’s is overleden. De schok wordt nog groter als blijkt dat het dier vermoedelijk is overleden door een misdrijf. De politie is op zoek naar getuigen.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 december. Meer zaken zijn hier te vinden. De laatste medewerker verlaat de boerderij aan het Abtswoude op maandag 4 december rond 17.15 uur. De dode pony wordt op dinsdag 5 december om 08.30 uur aangetroffen door een andere medewerker. Een dierenarts stelt vast dat het dier vermoedelijk het slachtoffer van een mishandeling is geworden. De politie doet geen verdere mededelingen over de aard van het letsel. De politie is dringend op zoek naar mensen die tussen maandagmiddag en dinsdagochtend iets opvallends hebben gezien rondom de kinderboerderij. Mogelijk zijn er personen of voertuigen opgevallen. Alle informatie die kan helpen om de zaak op te lossen is welkom.

Heeft u informatie? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem