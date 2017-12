Deel dit artikel:











Inbreker bij Haagse traiteur gaat er vandoor met tien kilo vlees De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie

DEN HAAG - Bij een inbraak bij een traiteur in Den Haag is naast wat elektronica ook tien kilo vlees gestolen. De verdachte is vastgelegd door een bewakingscamera terwijl hij over het hek van een aangrenzend bedrijf klimt.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 december. Meer zaken zijn hier te vinden. De inbraak vindt plaats in de nacht van maandag 12 juni bij traiteur Menu-thuis.nl aan de Piet Heinstraat. De verdachte klimt rond 01.00 uur over het hek van een ander bedrijf en komt zo bij het pand van de traiteur. Om 02.15 uur vertrekt hij door weer over het hek te klimmen. Als de eigenaar de inbraak de volgende dag ontdekt, blijkt dat er elektronica en tien kilo vlees is gestolen.

